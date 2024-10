Scommesse Champions League: quote e pronostico di Bayern-Liverpool

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Bayern-Liverpool, ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Ieri se ci avete seguito siete andati molto vicini dallo sbancare: preso il risultato esatto "altro" del City e Ronaldo primo marcatore nel match della Juventus. Oggi vediamo di continuare la buona striscia e lo facciamo, in questo articolo, con la preview, le probabili formazioni, le quote e il pronostico di Bayern-Liverpool (0-0 all'andata).

Il Bayern Monaco ha recuperato nell'ultimo allenamento Coman e Alaba, rientrati in gruppo e che potrebbero essere schierati dal 1'. Quasi certo l'impiego dell'austriaco a sinistra nella linea di diifesa a quattro che non prevederà l'impiego dello squalificato Kimmich: dovrebbe essere Rafinha a giocare a destra, ma rimane in piedi l'ipotesi di adattare Boateng. In mezzo Süle con Hummels. Centrocampo quasi obbligato: Javi Martinez e Thiago in mezzo, James sulla trequarti, con Ribéry che dovrebbe essere preferito a Goretzka sull'esterno, con Gnabry dall'altra parte. Più remota l'opzione Coman dal 1'. Davanti intoccabile Lewandowski. Fuori Müller per squalifica e Robben per infortunio.



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Rafinha, Süle, Hummels, Alaba; Javi Martinez, Thiago; Gnabry, James Rodriguez, Ribéry; Lewandowski.

Il Liverpool rispetto all'andata recupera tutti i pezzi in diifesa e se la gioica con tante certezze. Davanti ad Alisson riecco van Dijk, scontata la squalifica. Al suo fianco potrebbe essere confermato Matip, con Alexander-Arnold e Robertson sugli esterni. A centrocampo Fabinho vertice basso con Wijnaldum ed Henderson da interni. Davanti l'intoccabile trio composto da Salah, Firmino e Mané.



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané.



Quote bet365: vittoria Bayern 2,15 - pareggio 3,60 - vittoria Liverpool 3,50 in un match da over 1,72 e goal 1,57. Tedeschi in gran forma e reduci da due goleade in Bundesliga con 11 reti segnati e una sola subita. Cinque clean sheet negli ultimi dieci match interni di Champions per i tedeschi. Fa invece rabbrividire la statistica del Liverpool fuori casa in UCL con ben 5 sconfitte di fila. Seguiamo questi numeri e diciamo 2-1 con con Lewandowski primo marcatore.

