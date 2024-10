Scommesse Champions League: quote e pronostico di Barcellona-Liverpool

Preview, probabili formazioni, quote e pronostico di Barcellona-Liverpool, semifinale di andata di Champions League.

Ieri siamo andati molto vicino a prendere il risultato esatto di Tottenha-Ajax (avevamo detto 1-2). Oggi ci riproviamo con Barcellona-Liverpool seconda semifinale di andata di Champions League. Grande equilibrio per questo accoppiamento che vede in campo due fra i principali top club europei. Preview, probabili formazioni, quote e pronostico del match proseguendo la lettura. Un confronto delle quote vincitore champions league è invece disponibile nella nostra pagina dedicata ai pronostici per la competizione.

Barcellona con l'assetto ideale e completo. Sergio Busquets ha riposato nell'ultima giornata di Liga e torna a centrocampo. Messi e Suarez i due punti saldi del tridente offensivo, con il terzo posto conteso tra Dembélé e Coutinho, con il primo in leggero vantaggio. Difesa composta da Semedo (in vantaggio su Sergi Roberto), Piqué, Lenglet e Alba.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho.

Nessun infortunato di rilievo o squalificato anche per il Liverpool. Classica formazione per Klopp, con Fabinho che dovrebbe tornare regolarmente a disposizione. Difesa invariata con Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson. In attacco il tridente delle meraviglie, composto da Salah, Mané e Firmino.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.



Quote bet365: vittoria Barcellona 1,90 - pareggio 3,80 - vittoria Liverpool 4,20 in un match da over 1,72 e goal 1,66. Barcellona che nel weekend ha festeggiato aritmeticamente la conquista della Liga. La squadra arriva da 4 vittoria consecutive e se ci concentriamo solo sulle gare interni di UCL l'imbattibilità dura da sei anni ovvero 31 partite. Liverpool siamo spalla a spalla col City per i titolo inglese. Reds a caccia della decima vittoria consecutiva in gare ufficiali. Il trend per le trasferte di Champions non i massimo con 5 sconfitte nelle ultime 7 uscite. Crediamo in una gara molto equilibrata e proviamo l'1-1 con Salah primo marcatore.

