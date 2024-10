Scommesse Champions League: quote e pronostico di Barcellona-Juventus

Juventus che deve proteggere il 3-0 dell'andata contro un Barcellona che cerca l'ennesima remuntada della sua storia in Champions.

Per scoprire le migliori quote vincente champions, pronostici e consigli scommesse, rimandiamo alla nostra guida dedicata alla massima competizione europea.

Sembra follia ma è tutto vero: la Juventus vola a Barcellona con ben 3 goal di vantaggio dopo il perfetto match di andata. E ancora una volta i catalani si ritrovano a dover rimediare in casa ad un'altra tragica trasferta così come fu quella di Parigi dello scorso turno. Clima rovente al Camp Nou, cerchiamo di trovare il mercato giusto su cui scommettere.

Il Barcellona con il 3-2 sulla Real Sociedad ha dimostrato per l'ennesima volta di avere grossi problemi in difesa e questo è solo un bene per la Juventus, squadra che in match ufficiali segna consecutivamente da ottobre. Dal canto suo il Barcellona in casa ha una media strepitosa, siamo a a 3,8 goal segnati di media negli ultimi 10 match. Vidal e Rafinha out, prevista in campo la MSN più Rakitic.

L'articolo prosegue qui sotto

La Juventus in questa Champions ha subito solo due goal. Viene difficile pensare che ne subisca tre o più in un solo match ma il calcio come sappiamo è imprevedibile. Inoltre i bianconeri segnano consecutivamente da 5 trasferta internazionali con ben 3 goal a Siviglia e due a Monaco di Baviera. Pjaca out, Allegri non snatura la squadra e va di 4-2-3-1 senza paura.

Barcellona favoritissimo su bet365 a 1,50. Il pareggio vale 5 mentre 6,25 è la quota dei campioni d'Italia. All'andata eravamo andati contro mercato e avevamo pronosticato con successo l'over 2,5. Questa volta alziamo l'asticela in virtù dei goal che dovrà fare il Barcellona ma anche degli spazi che inevitabilmente lascerà.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Nelle precedenti otto occasioni in cui è successo, nessuna squadra ha mai ribaltato un 3-0 in Champions League – tuttavia il Barcellona nello scorso turno ha ribaltato un 4-0 con il PSG. o L’ultima trasferta per la Juventus contro il Barcellona è stata la vittoria per 2-1 nell’aprile 2003, con i gol di Pavel Nedved e Marcelo Zalayeta. o Il Barcellona ha vinto le ultime 15 partite di Champions League al Camp Nou (50 gol segnati, sette subiti). o Il Barcellona ha segnato almeno tre gol in sette delle ultime otto partite di Champions League al Camp Nou. o Tuttavia il Barcellona ha perso tre delle ultime sei partite di Champions League, tante sconfitte quante nelle precedenti 26 gare sotto Luis Enrique. o Il Barcellona ha raggiunto i quarti di finale per la 10ª stagione di fila, la striscia più lunga in Champions League. Tuttavia i blaugrana sono stati eliminati in questo turno in due delle ultime tre stagioni. o La Juventus è arrivata ai quarti di finale per la terza volta nelle ultime cinque stagioni di Champions League. o Dopo aver fallito il raggiungimento della semifinale di Champions League dal 2003/04 al 2013/14, ora la Juventus ha l’occasione di riuscirci per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. o La Juventus ha vinto le ultime cinque partite in Champions League: i bianconeri non hanno mai raggiunto una striscia più lunga nella competizione. o La Juventus è l’unica squadra ad aver vinto tutte le quattro trasferte di Champions League in questa stagione (10 gol segnati, uno subito) – la striscia più lunga di vittorie esterne per i bianconeri nella competizione. o Inoltre la Juventus non ha concesso gol negli ultimi 441 minuti, per la striscia di imbattibilità attualmente aperta più lunga. o Tra le squadre ancora in corsa la Juventus è quella che ha concesso meno gol in questa Champions League (due). o Gonzalo Higuain ha segnato solo due gol in 23 partite nella fase ad eliminazione diretta di Champions League: nella fase a gironi 13 reti in 38 partite. o Paulo Dybala invece ha segnato quattro gol in quattro partite nella fase ad eliminazione diretta di Champions League. o Neymar ha segnato quattro gol e fornito cinque assist nelle sue tre partite di Champions al Camp Nou in stagione.



Le quote sono soggette a variazione.

Guarda i principali eventi sportivi in diretta streaming, compresa tutta la nostra Serie A su Bet365

http://www.bet365.com/dl/~offer?affiliate=365_564794

Segui le scommesse di Goal.com su Twitter