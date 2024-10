Scommesse Champions League: quote e pronostico Basilea-Manchester City

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico dell'ottavo di andata di Champions League Basilea-Manchester City

Prima serata dedicata agli ottavi di Champions League che si giocheranno nell'arco di quattro settimane. Se Juve-Tottenham a livello di passaggio turno è molto equilibrato, lo scontro fra gli svizzeri del Basilea e gli inglesi del Manchester City lascia poco spazio a interpretazioni che non siano mainstream. Analisi, quote, probabili formazioni e pronostico della gara in terra svizzera in questo articolo. Ulteriori pronostici e quote Champions League, invece, sono disponibili nella nostra sezione Scommesse.

Basilea che per la prima volta dopo anni si ritrova a febbraio a -5 punti dalla vetta che al momento è in mano allo Young Boys. La squadra a differenza degli inglesi che non si sono fermati durante l'inverno, hanno ripreso a giocare match ufficiali solo 8 giorni fa e questo potrebbe essere un problema per il ritmo partita. In casa in Champions la squadra segna consecutivamente da 9 gare. Previsto un 4-2-3-1 con Oberlin prima punta.

Manchester City che è senza dubbio assieme a PSG, Barcellona e Bayern Monaco il grande favorito dai book. La squadra è completa, forte anche mentalmente e con pochissimi passi falsi in questa prima metà della stagione. Il 5-1 sul Leicester dimostra come i ragazzi di Guardiola non fanno calcoli e sconti e pensano solo match per match. Gabriel Jesus è ancora out ma con Silva, Aguero e Sterling l'attacco è ben coperto.

Quote bet365: vittoria Basilea 11 - pareggio 5,00 - vittoria Manchester City 1,36 in un match da over 1,57. Crediamo che questa doppia sfida possa chiudersi già dopo i primi 90 minuti. Troppo evidente la differenza fra i due team. Proviamo una goleada per 4-0 con Aguero primo marcatore.

