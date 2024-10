Scommesse Champions League: Barcellona-Juventus

Analisi, probabili formazioni, quote e pronostico del match di Champions League Barcellona-Juventus

Ancora il Barcellona sulla strada della Juventus. Dopo il felice quarto di finale dello scorso anno (3-0 a Torino e 0-0 al Camp Nou) i bianconeri ritrovano i catalani nel match d'esordio di questa Champions in un girone che comprende anche Sporting Lisbona e Olympiacos.Analisi, quote, statistiche, probabili formazioni e pronostico del match in questo articolo. Visitando la nostra guida dedicata invece gli appassionati di betting troveranno le top quote vittoria champions league.

Il Barcellona arriva dalla goleada per 5-0 in casa nel derby contro l'Espanyol. La squadra con questa manita potrebbe essersi tolta dalla spalla la fastidiosa "scimmia" di Neymar. Fra le mura amiche in UCL il Barcellona non perde dal marzo del 2013 contro il Bayern. Rafinha unico indisponibile: modulo 4-3-3 con Suarez, Dembelè e Messi in attacco.

L'articolo prosegue qui sotto

Se i blaugrana hanno tutti a disposizione, la Juventus arriva a questo match con l'infermeria piena: Chiellini, Alex Sandro, Howedes e Lichtsteiner in difesa, Marchisio e Khedira in mediana, Cuadrado e Pjaca in attacco. Insomma la Juventus arriva a questo match con grossi problemi. Modulo 4-2-3-1 per Allegri che potrebbe gettare nella mischia Bernardeschi.

Bet365 favorisce a 1,65 la vittoria del Barcellona, quota che è calato molto dall'apertura. Pareggio a 4,20 e segno 2 a 5,50. Match da over 1,70. Crediamo che il fattore campo, la buona forma del Barcellona e soprattutto le numerose assenze dalla Juventus, giustificano largamente la vittoria in handicap dei catalani.

Statistiche Opta per scommettere sul match:

Il Barcellona ha vinto solo una delle ultime sei sfide ufficiali contro la Juventus (due pareggi, tre sconfitte): si tratta della finale della Champions League 2015, in cui si impose per 3-1. o Inoltre, i catalani hanno tenuto la porta inviolata una sola volta negli ultimi otto match ufficiali contro i bianconeri. o Il Barça ha vinto la Champions League in quattro delle ultime 12 stagioni. Il Real Madrid (tre trionfi) è l’unica altra squadra ad aver alzato la coppa per più di una volta in questo periodo. o Tuttavia, il Barcellona ha raggiunto le semifinali solo una volta nelle ultime quattro stagioni, mentre ci erano arrivati in tutte le precedenti sei stagioni. o I blaugrana hanno vinto 13 delle ultime 16 partite giocate nei gironi di Champions (due pareggi, una sconfitta). Hanno inoltre segnato in 43 delle ultime 44 gare della fase a gruppi, unica eccezione uno 0-0 contro il Benfica nel dicembre 2012, con il Barcellona già aritmeticamente primo nel girone. o Il Barcellona ha vinto 19 delle ultime 21 partite di Champions giocate al Camp Nou (due pareggi), l’ultima sconfitta casalinga è arrivata nel maggio 2013 contro il Bayern Monaco (0-3). o La Juve partecipa per la 18ª volta alla Champions League, un nuovo record per un club italiano (superato il Milan, fermo a 17), o La Juve ha vinto la Coppa Campioni/Champions League in due occasioni (1985 e 1996). Tuttavia, è la squadra che in assoluto ha perso più finali (7 su 9). o La Juventus ha perso solo una delle ultime 15 gare giocate nella fase a gironi della competizione (9V, 5N), contro il Siviglia nel dicembre 2015 (0-1). o La Juventus è la squadra che ha subito più espulsioni nella storia della moderna Champions League: 23. o Lionel Messi ha segnato 94 gol in Champions League: è il secondo miglior marcatore nella storia del torneo, alle spalle di Cristiano Ronaldo (105 reti). Nella scorsa stagione, 10 dei suoi 11 gol sono arrivati nella fase a gironi.



Le quote sono soggette a variazione.

Guarda i principali eventi sportivi in diretta streaming su bet365.

"Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può creare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente"





Segui le scommesse di Goal.com su Twitter