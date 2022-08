Scintille tra Conte e Tuchel: contatto fisico durante Chelsea-Tottenham

Dopo il goal di Hojbjerg furiose proteste del Chelsea per un precedente fallo di Bentancur e contatto fisico tra Conte e Tuchel a bordo campo.

Derby ad altissima tensione quello giocato domenica pomeriggio a Londra tra Chelsea e Tottenham. Protagonisti i due allenatori, Tomas Tuchel da una parte e Antonio Conte dall'altra.

L'italiano, dopo il momentaneo pareggio firmato per il Tottenham da Hojbjerg nel secondo tempo, ha esultato in modo veemente avvicinandosi alla panchina del Chelsea. Un gesto che Tuchel non ha apprezzato andando incontro a Conte fino al contatto fisico.

I due sono poi stati rapidamente allontanati dai rispettivi collaboratori per evitare il peggio, ma la tensione aveva già superato il livello di guardia ed entrambi sono stati ammoniti dall'arbitro.

Il Chelsea, che si è successivamente riportato in vantaggio con James, protestava per un presunto fallo commesso in avvio di azione dall'ex juventino Bentancur su Havertz. Fallo non fischiato dal direttore di gara.

Così al goal di James è toccato a Tuchel scatenarsi in un'esultanza decisamente sopra le righe ma stavolta senza nessun contatto con Conte.