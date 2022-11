Schlupp non convocato dal Ghana, la furia dell'agente: "Paese di me**a, spero vengano eliminati"

Attacco durissimo dell'agente del centrocampista del Crystal Palace: "La Federcalcio ghanese è un gruppo di criminali. Corruzione".

Jeffrey Schlupp non partirà alla volta del Qatar. Il centrocampista di proprietà del Crystal Palace, infatti, non è stato convocato dal Ghana e quindi non farà parte della selezione che debutterà il 24 novembre contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Una decisione che spegne speranze del classe 1993 di prendere parte alla massima rassegna iridata. Un boccone amaro che proprio non è andato giù all'agente del calciatore che milita in Premier League dal 2014.

Il centrocampista è venuto a sapere dell'esclusione dalla lista dei 26 pre-convocati attraverso un contatto telefonico con il ct Otto Addo, così come è avvenuto per il romanista (oggi in prestito alla Cremonese) Felix Afena-Gyan.

Il procuratore di Schlupp, Calvin Riches, ha reagito alla notizia scagliandosi nei confronti della Federcalcio ghanese attraverso un durissimo attacco via social.

"Un gruppo di criminali la Federcalcio ghanese. Corruzione. Non chiamatemi mai al telefono", si legge in un suo post.

Infine Riches ha rincarato ulteriormente la dose:

"Paese di me**a, spero che vengano eliminati, fan***o il Ghana".

Una reazione decisamente fuori dagli schemi, mentre il suo assistito sarà costretto a seguire da casa i suoi compagni impegnati nel gruppo H che comprende anche Corea del Sud e Uruguay. 220 presenze in Premier League, 20 presenze e 1 goal in Nazionale, evidentemente non sono bastati.