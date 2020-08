Schick torna in Serie A: il Lipsia non lo riscatta, il Milan ci pensa

Il club tedesco ha deciso di non riscattare il ceco dalla Roma. I rossoneri valutano l’occasione: costa 25 milioni di euro.

Patrik Schick e l’ , due strade che sembrano destinate ad incrociarsi ancora, dopo l’esperienza felice alla e quella infelice alla . Il ha deciso ufficialmente di non esercitare il riscatto: troppi i 29 milioni richiesti dalla Roma.

Così il ceco diventa un’occasione di mercato, visto che la sua intenzione non sembrerebbe quella di rimanere a Roma e ha già un prezzo per la cessione intorno ai 25 milioni. Secondo ‘Tuttosport’, un pensiero potrebbe farcelo il .

La cifra richiesta dai giallorossi sarebbe valutata da molti eccessiva, ma ad un prezzo più basso Schick potrebbe diventare un’opportunità per i rossoneri. L’idea sarebbe quella di sfruttarlo da vice Ibrahimovic, per poi farlo diventare un titolare dopo l’addio dello svedese.

La dirigenza rossonera non vede l’attacco come una priorità, anche perché sia Rebic che Leao possono giocare da punte, in più c’è il giovane Colombo. L’idea Schick però intriga e potrebbe diventare d’attualità sul finire del mercato.

Quest’anno il Milan sarà impegnato anche in , qualora dovesse passare i preliminari, e il fatto di avere tre competizioni da affrontare in pochi mesi renderebbe necessario un rinforzo. Anche in attacco.