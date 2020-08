Schiappacasse al Sassuolo: martedì le visite mediche

L'ex Parma è pronto a tornare in Serie A, martedì gli ultimi dettagli con il Sassuolo per trasferirsi alla corte di De Zerbi.

Una seconda opportunità in . A 21 anni è pronto a tornare in Serie A uno dei talenti uruguayani più promettenti. Nicolas Schiappacasse, infatti, è vicino ad un ritorno nella massima serie italiana: su di lui punta il , pronto a chiudere per il suo ingaggio.

Come evidenzia Sky Sport, infatti, il Sassuolo accoglierà nei prossimi giorni ufficialmente il classe 1999, per il quale sono previste le visite mediche nella giornata di martedì. Arriverà dall' , dove non è riuscito a trovare spazio, finendo continuamente in prestito.

Schiappacasse ha infatti giocato in con il Famalicão nel 2019, mentre nel 2018 ha provato a mettersi in mostra con il , giocando però appena tre gare. Cresciuto tra le giovanili del River Plate e dell'Atletico, è un attaccante capace di giocare in ogni posizione del reparto.

Con De Zerbi la possibilità di giocare esterno d'attacco alle spalle dell'unica punta, così da divenire l'ennesimo elemento del Sassuolo capace di mettersi in mostra in posizioni offensive, sopratutto dopo l'exploit di Boga della scorsa annata.

Di origini italiane, Schiappacasse è in possesso del passaporto italiano e dunque non rientrerà nel computo dei due massimi acquisti extracomunitari per il Sassuolo. Si tratterà del secondo arrivo per la nuova annata dopo l'acquisto di Ayhan, difensore turco classe 1995.

Dopo l'ottima scorsa annata, il Sassuolo punta a lottare seriamente per l' e non per la salvezza. Magari riuscendo a far sbocciare seriamente Schiappacasse, per ora giovane di belle speranze che non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale.