Schelotto può ripartire dalla Serie A: contatti in corso col Cagliari

Attualmente svincolato dopo la chiusura dell’esperienza al Brighton, Ezequiel Schelotto potrebbe tornare in Italia. Il Cagliari sta pensando a lui.

Chiusa la sua avventura inglese al , Ezequiel Schelotto potrebbe presto ripartire dall’ e dalla .

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il ha individuato proprio nell’italo-argentino un possibile rinforzo per gli esterni. Nei giorni scorsi sono stati avviati i contatti tra le parti ed una decisione definitiva da parte del club sardo potrebbe essere presa già nelle prossime ore.

Schelotto, 31 anni, arriverebbe in rossoblù ovviamente da svincolato e potrebbe garantire alla squadra guidata da Eusebio Di Francesco anche una buona iniezione di esperienza.

Altre squadre

Approdato giovanissimo in Italia nel 2008, quando fu il Cesena a scommettere su di lui, in Serie A ha vestito anche le maglie di Catania, , , , e . Trasferitosi nel 2015 allo Lisbona, è poi tornato al Chievo, in prestito dal Brighton, nel gennaio 2019, ma in quella occasione la sua annata venne interrotta bruscamente da un infortunio al ginocchio destro.