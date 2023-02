L'ex Inter Schelotto al Deportivo Moron: è ufficiale il trasferimento dell'italo-argentino

Ezequiel Schelotto, vita da giramondo ed ex azzurro, a 34 anni sceglie di ripartire dal Deportivo Moron, squadra di Serie B argentina.

Ci sono giocatori che passano nella Serie A e che militano in tanti club, tra alti e bassi. Cesena, Catania, Sassuolo, Atalanta, Inter, Parma, Chievo sono quelli di Ezequiel Schelotto, che ha militato anche in squadre europee di livello, come lo Sporting Lisbona o il Brighton.

Ora, a quasi 34 anni e dopo le esperienze al Racing de Avellaneda e all'Aldosivi, il terzino oriundo riparte dalla Serie B argentina e precisamente dal Deportivo Moron.

Come annunciato da TYC Sports, Schelotto è ufficialmente un nuovo giocatore della squadra biancorossa della provincia di Buenos Aires.

Schelotto ha firmato un contratto fino a fine 2023 e si unisce subito ai suoi nuovi compagni di squadra, che hanno iniziato il campionato con due sconfitte nelle prime due giornate.