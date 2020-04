Schelotto chiama Higuain ai Galaxy: "È un sogno per il futuro"

L'allenatore del club Losangelino sogna di portare il Pipita in California: "Sarebbe un sogno, ma nell'immediato la vedo dura".

La lo ha riportato alla base per questa stagione dopo l'anno in prestito tra e . Il futuro di Gonzalo Higuain però non si è ancora delineato, con il contratto in scadenza nell'estate 2021.

C'è però chi lo sogna e spera di tentarlo: Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei LA Galaxy, che a 'Tuttosport' ha rivelato di sognare di portare il 'Pipita' in .

"Sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori attaccanti del mondo. Però nell’immediato la vedo dura. Ho sentito un’intervista di Gonzalo nella quale diceva di voler restare alla Juventus e in Europa. Forse è presto. Conosco tutta la famiglia. Ibra è stato sostituito con il Chicharito Hernandez e siamo contenti di lui. Higuain sarebbe un discorso a parte, un sogno per il futuro".

Non soltanto l'argentino come juventino nelle mire del club che pochi anni fa ha fatto sbarcare Ibrahimovic oltreoceano. Potenzialmente anche Matuidi e Khedira potrebbero essere alla portata dei Galaxy, secondo Schelotto.