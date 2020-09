Scambio per brillare: Stepinski al Genoa, Favilli al Verona

Genoa e Verona hanno trovato l'accordo per scambiarsi gli attaccanti ad una settimana dall'avvio della nuova Serie A.

Non sono riusciti a brillare nell'annata 2019/2020, ora proveranno a mettersi in mostra altrove. Favilli e Stepinski si scambiano le maglie, lasciando rispettivamente il e il per fare il percorso inverso e iniziare così una nuova annata di .

Come evidenzia Sky Sport, infatti, è stato trovato l'accordo tra Genoa e Verona, convinte di scambiarsi gli attaccanti: Favilli giocherà per la squadra di Juric, mentre Stepinski si aggregherà alla formazione ligure per essere così agli ordini di Maran.

Dopo aver esordito con la in Serie A, Favilli ha giocato due buone stagioni con l' in Serie B, ma non è riuscito a dire la sua con il Genoa nella massima serie: zero reti in due annate e la possibilità di provare a rispettare le aspettative su di lui in maglia Verona.

Stepinski invece si era messo in mostra con il , ma dopo il passaggio dall'altra parte della città, all'Hellas, il polacco è andato a segno solamente tre reti, risultando spesso e volentieri una seconda scelta per il tecnico gialloblù Juric.