Scambio Sampdoria-Cagliari: idea Jankto-Yoshida per Simeone

La Sampdoria è alla ricerca di una prima punta, secondo Sky Sport i blucerchiati sono sull'argentino del Cagliari.

Estate vicina e con essa anche le trattative di calciomercato sempre più nel vivo. Non solo le big, ma anche le squadre che puntano a migliorare la scorsa stagione magari arrivando in Europa. Tra queste la Sampdoria, che ha chiuso il torneo 2020/2021 con l'ottimo nono posto.

In attesa di capire chi sarà l'allenatore per il post Ranieri, la dirigenza blucerchiata sta lavorando per un nuovo attaccante capace di segnare, ma anche di essere generoso in fase di copertura. Il profilo, secondo Sky Sport, è quello di Giovanni Simeone.

Continuamente in ballottaggio con Pavoletti a Cagliari, Simeone potrebbe lasciare i rossoblù rimanendo comunque in Serie A. Pur di averlo, i blucerchiati sarebbero disposti a mettere sul piatto sia Yoshida che Jankto, anche loro non titolarissimi assoluti in passato.

25enne, Jankto ha giocato tutta la sua carriera professionistica in Italia tra Ascoli, Udinese e Sampdoria: conosce a medadito il campionato e si è rivelato essere un centrocampista con un fiuto del goal notevole, tanto da segnare il proprio record di sei reti nel 2019/2020.

Anche Simeone ha chiuso la scorsa annata con sei goal, la metà rispetto a quelli della prima annata con il Cagliari. Riguardo al futuro, intervistato da Chi, il Cholito non si è sbottonato:

"Restare a Cagliari? Non so nulla del mercato. Ho solo 25 anni e il mio sogno è crescere ogni giorno, sempre di più, per poter arrivare a giocare nelle squadre più grandi".

In virtù dell'addio di Godin, Yoshida sarebbe il candidato giusto per sostituire l'uruguagio, grazie alla grande esperienza internazionale tra Premier, Europa League e Nazionale giapponese. Resta da capire se l'idea di scambio verrà però portata avanti nelle prossime settimane.