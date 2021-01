Scambio tra Juventus e Marsiglia: in bianconero arriva Aké

Accordo tra Juventus e Marsiglia per uno scambio di giovani: Marley Aké, esterno classe 2001, si trasferisce a Torino con Tongya in Francia.

Operazione di mercato in dirittura d'arrivo per la che, nelle prossime ore, dovrebbe concludere uno scambio di giovani col .

A trasferirsi in sarà il centrocampista Tongya, classe 2002 aggregato alla Under 23 bianconera mentre a compiere il percorso inverso sarà Marley Aké, esterno classe 2001.

L'operazione conferma gli ottimi rapporti tra i due club, rapporti consolidati dopo la nomina dell'ex Pablo Longoria come Chief Football Officer del Marsiglia.

Altre squadre

Aké molto probabilmente, così come Tongya, giocherà con l'Under 23 ma sarà pronto a dare una mano in caso di necessità anche in Prima squadra.