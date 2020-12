Scamacca-Parma, Carli: "Ci abbiamo provato, ma costava 20 milioni"

Marcello Carli, ds del Parma, svela un aneddoto su Scamacca poi andato al Genoa: "Abbiamo provato a prenderlo, ma il Sassuolo chiedeva 20 milioni".

Oggi fa le fortune del , ma Riccardo Scamacca poteva essere del . A rlvelarlo è Marcello Carli, ds degli emiliani, a 'ParmaLive'.

Il dirigente ducale, racconta come sia stato effettuato un tentativo per regalare il giovane attaccante di proprietà del a Liverani.

Scamacca, al Grifone fino a giugno, si sta mettendo in mostra come una delle sorprese di questa stagione: 6 goal in 13 partite tra campionato e Coppa . Il Genoa gongola, il Sassuolo pure.