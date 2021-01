Corriere di Torino - Scamacca il prescelto dalla Juve: Dragusin può sbloccare la situazione

La Juventus ha individuato in Scamacca il profilo giusto per rafforzare la situazione. Al Sassuolo potrebbe interessare Dragusin.

Prendere un attaccante che vada a rafforzare il reparto avanzato e che garantisca ad Andrea Pirlo un’importante soluzione in più. E’ questo il grande obiettivo della nel corso di questa sessione di calciomercato invernale.

Nel corso delle ultime settimane, sono state diverse le punte date nel mirino della società bianconera e alla fine il prescelto sembra essere Gianluca Scamacca.

Il gioiello che attualmente milita nel , ma il cui cartellino è di proprietà del , ha tutto per rappresentare l’identikit giusto per la Vecchia Signora ed ora, dopo che i primi discorsi con i dirigenti neroverdi sono stati imbastiti, la speranza è quella che presto il tutto possa sfociare in un qualcosa di più concreto.

Altre squadre

L’attaccante è valutato sui 22 milioni di euro, una cifra non bassissima che richiede qualche riflessione sulla formula attraverso la quale riuscire ad arrivare alla fatidica fumata bianca.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di ’, a sbloccare la situazione potrebbe essere una trattativa parallela che dovrebbe portare un talento bianconero a fare il percorso inverso e quindi a trasferirsi al Sassuolo.

Il giocatore in questione potrebbe essere Radu Dragusin, il giovane centrale romeno che sempre con maggiore costanza si sta affacciando in prima squadra. Il ragazzo piace al Sassuolo, ma c’è un ostacolo: la Juventus vuole continuare a puntare a lungo su di lui.

Va quindi trovato anche in questo caso il giusto modo per fare andare ogni tessera del puzzle al proprio posto.

Quello che è certo è che per arrivare a Scamacca sarà necessario un investimento più importante rispetto a quello che sarebbe servito per altri nomi circolati ultimamente. Il Sassuolo ha già dato la sua disponibilità a trattare, ma solo alle sue condizioni: titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto e niente maxi sconti.