Scamacca-Berardi show: Milan al tappeto e messaggio a Mancini

Il Sassuolo brilla nella cornice di San Siro nel pomeriggio che rilancia le quotazioni dei neroverdi, capaci di tornare al successo dopo tre partite di digiuno forzato.

E in quel di Milano non è di certo arrivato un successo banale. Il 3-1 in rimonta rifilato al Milan rappresenta, ancora una volta, certificato di bontà del progetto neroverde che, sul prato del Meazza, ha messo in luce tutta la sua argenteria.

Tantissime le note liete per Alessio Dionisi anche se la copertina se la sono presa inevitabilmente Gianluca Scamacca e Domenico Berardi.

L'attaccante classe 1999 ha incantato la platea meneghina estraendo dal cilindro un destro terrificante che si è incastonato all'incrocio dei pali, sentenziando l'incolpevole Maignan con il bolide del provvisorio 1-1.

Poi al 66', con il Sassuolo avanti, i titoli di coda li ha fatti scorrere Berardi, autentica bestia nera del Milan: su intelligente break di Matheus Henrique, la sfera arriva proprio al numero 25 che ubriaca Romagnoli e fulmina nuovamente Maignan con il destro che si infila tra le gambe del portiere francese.

Finisce 1-3 con il Sassuolo trascinato dai suoi attaccanti. Due firme d'autore per un doppio e forte messaggio da spedire al Ct Roberto Mancini in vista degli spareggi di marzo che vedranno l'Italia chiamata al dentro fuori mondiale. Magari con due frecce in più al proprio arco.