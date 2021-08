Saul offerto al Chelsea: l'Atletico Madrid fissa le condizione per l'addio

Il centrocampista è fuori dai piani di Simeone e l'Atletico Madrid vuole cederlo per accumulare il tesoretto per Cunha: è stato proposto al Chelsea.

Il mercato del Chelsea non si ferma a Romelu Lukaku. Dopo aver chiuso l'operazione da 115 milioni con l'Inter per l'attaccante belga, i 'Blues' hanno spostato l'attenzione su altri ruoli per rinforzare la rosa a disposizione di Thomas Tuchel.

La società londinese è alla ricerca di un centrocampista da regalare all'ex allenatore del Paris Saint-Germain. Secondo quanto appreso da Goal, nelle ultime ore al Chelsea è stato offerto Saul Niguez, centrocampista classe 1994 dell'Atletico Madrid e della Spagna.

Saul è fuori dal progetto di Simeone ed è stato inserito nella lista degli esuberi dall'Atletico Madrid. Nella passata stagione ha perso il posto da titolare e non è riuscito a conquistare da protagonista la Liga. I 'Colchoneros' sono pronti a chiudere l'operazione Matheus Cunha in entrata e vorrebbero cedere alcuni calciatori della rosa per accumulare il tesoretto da investire proprio sul calciatore brasiliano dell'Hertha Berlino.

L'entourage di Saul ha offerto, nelle ultime ore, il calciatore spagnolo ai top club di Premier League. Gli agenti del centrocampista spagnolo stanno lavorando al trasferimento del 27enne nel campionato inglese prima della chiusura del mercato, fissata tra una settimana, il 31 agosto.

L'Atletico Madrid ha dato il via libera alla cessione di Saul e ha già fissato le condizioni per l'addio, non solo a titolo definitivo ma anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per i 'Colchoneros' il centrocampista di Elche può lasciare Madrid in prestito oneroso, con una cifra abbastanza alta da 'garantire' il riscatto, e un diritto d'acquisto che che si avvicina ai 45 milioni di euro. Inoltre i 'Blues' dovrebbero accollarsi l'intero ingaggio di Saul, pari a 7 milioni di euro a stagione.

L'opzione Saul stuzzica la fantasia di Tuchel e del Chelsea, che però deve prima cedere alcuni calciatori in esubero a centrocampo. Tra questi c'è Tiemoue Bakayoko, vicino al ritorno al Milan. Oltre all'ex Napoli, nella lista dei centrocampisti in uscita ci sono anche Loftus-Cheek, Ampadu, Barkley e Drinkwater.

Thomas Tuchel ha dichiarato di non essere preoccupato per l'elevato numero di calciatori in rosa. I rapporti tra Atletico Madrid e Chelsea sono buoni e il via libera per l'arrivo di Saul in prestito potrebbe arrivare già nelle prossime ore, nonostante i tanti calciatori fuori dal progetto e ancora in rosa.