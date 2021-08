Saul è del Chelsea: arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto

Saul Niguez saluta l'Atletico Madrid: è fatta per il trasferimento al Chelsea in prestito a 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 40.

Continua a raccogliere campioni il Chelsea in questa prolifica finestra estiva del calciomercato: dopo - un nome su tutti - Romelu Lukaku, stavolta tocca a Saul Niguez approdare alla corte di Thomas Tuchel.

La trattativa con l'Atletico Madrid può praticamente considerarsi conclusa: i 'Blues' pagheranno subito 5 milioni di euro per il prestito oneroso e, tra un anno, avranno la possibilità di esercitare il diritto di riscatto sborsando ulteriori 40 milioni.

Un colpaccio a tutti gli effetti per i campioni d'Europa, che in quella zona di campo possono già contare su altri due campioni di livello assoluto come Jorginho e N'Golo Kanté: una vera e propria 'dichiarazione di guerra' alle rivali in Premier e in Champions League.

Saul lascia - temporaneamente o definitivamente, lo scopriremo - i 'Colchoneros' dopo una vita calcistica, essendo entrato a far parte delle giovanili ad appena quasi 14 anni, nel lontano 2008. Da allora ha vissuto solo un'altra esperienza in prestito al Rayo Vallecano durante la stagione 2013/14, anche se in quella circostanza non era previsto alcun diritto di riscatto in favore degli acquirenti.

Dal canto suo, l'Atletico Madrid può 'consolarsi' con il ritorno di Antoine Griezmann dal Barcellona: il francese arriva in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni.