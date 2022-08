Sassuolo-Vis Pesaro dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultimo impegno per i neroverdi prima dell'inizio della stagione 2022/2023. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-VIS PESARO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Sassuolo-Vis Pesaro

• Data: giovedì 4 agosto 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: -

• Streaming: -

Ultima amichevole estiva per il Sassuolo prima dell'inizio della stagione 2022/2023. I neroverdi ospitano la Vis Pesaro in un test match propedeutico per capire a che punto sono gli uomini di Dionisi in vista dell'impegno in Coppa Italia contro il Modena.

Dal canto loro i marchigiani si apprestano a iniziare il campionato di Serie C, che li vede impegnati nel Girone B.

Tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-VIS PESARO

La sfida tra Sassuolo e Vis Pesaro si giocherà giovedì 4 agosto 2022 alle ore 18 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo.

DOVE VEDERE SASSUOLO-VIS PESARO IN TV

La gara non prevede copertura televisiva, non sarà quindi possibile seguirla in alcun modo in tv.

SASSUOLO-VIS PESARO IN DIRETTA STREAMING

La sfida amichevole tra Sassuolo e Vis Pesaro non sarà visibile nemmeno in streaming.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-VIS PESARO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Raspador, Traore.