Il Sassuolo saluta Schiappacasse: è in Uruguay per firmare col Penarol

Si chiude la seconda esperienza italiana di Nicolas Schiappacasse. Va al Penarol, col Sassuolo ha totalizzato 14’ in campionato.

Di lui si parla da anni come di un talento dalle doti notevoli ma le sue qualità, almeno a breve, non le metterà in mostra in Serie A, visto che è già volato in Uruguay per unirsi alla sua nuova squadra: il Penarol .

Nicolas Schiappacasse lascia il Sassuolo e lo fa dopo essersi guadagnato pochissimo spazio nel corso di questa stagione. Approdato in neroverde nel corso dell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato, l’attaccante prelevato dall’ Atletico Madrid alla corte di De Zerbi ha totalizzato appena 14’ in campo in campionato (tutti alla nona giornata contro l’Inter), ai quali vanno aggiunti altri 44’ in Coppa Italia (negli ottavi contro la SPAL).

A confermare come l’operazione sia da considerarsi ormai conclusa, è stato lo stesso Penarol che, attraverso il suo profilo Twitter , ha postato le immagini dell’arrivo del giocatore in Uruguay.

Nicolás Schiappacasse arribó esta mañana. Ahora cuarentena, chequeos médicos, firma del contrato... y a la cancha. pic.twitter.com/nTu3D6RgXI — PEÑAROL (@OficialCAP) March 5, 2021

“Nicolas Schiappacasse è arrivato questa mattina. Ora quarantena, visite mediche, firma del contratto… e campo”.

Si chiude così la seconda esperienza italiana di Schiappacasse . L’attaccante aveva infatti già vestito in Italia la maglia del Parma arrivando in prestito dall’Atletico Madrid nel gennaio 2019. Anche quella parentesi fu avara di soddisfazioni, visto che in campionato scese in campo in sole tre occasioni.