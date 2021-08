Sassuolo-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Seconda giornata di Serie A tra Sassuolo e Sampdoria: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Seconda giornata di Serie A per Sassuolo e Sampdoria, che all'esordio in campionato hanno vissuto momenti diversi, almeno dal punto di vista del risultato

I neroverdi di Dionisi sono reduci dalla bella vittoria al Bentegodi contro il Verona, conquistata grazie alle reti di Raspadori, Djuricic e Traoré, al termine di una sfida molto combattuta ed emozionante.

La Sampdoria di D'Aversa all'esordio ha perso in casa contro il Milan andando praticamente subito in svantaggio: nel corso del match i blucerchiati hanno dovuto affrontare l'infortunio di Gabbiadini, ma in termini di prestazione generale il campionato è ancora lungo.

Sassuolo-Sampdoria si disputerà domenica 29 agosto 2021 allo stadio "MAPEI STADIUM – Città del Tricolore". Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 18.30. L'arbitro sarà il signor Juan Luca Sacchi

Tifosi e appassionati potranno vedere Sassuolo-Sampdoria in tv su diverse piattaforme. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile sulle moderne smart tv compatibili e tramite app su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon FIre TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà inoltre visibile in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre).

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Federico Zanon, con commento tecnico di Fabio Bazzani su DAZN, e a Dario Massara, con commento tecnico di Nando Orsi su Sky.

Sarà possibile vedere Sassuolo-Sampdoria in diretta streaming su DAZN anche su diversi dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, DAZN renderà gli highlights e l'evento integrale disponibili in modalità on demand.

Con le stesse modalità, gli utenti Sky, invece potranno vedere la gara in diretta streaming mediante la piattaforma Sky Go. L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand che offre la visione delle partite di Serie trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il Pass sport.

Sassuolo guidato in attacco da bomber Caputo, supportato da Raspadori, Djuricic e Boga (scalpita anche Traorè). In mediana fiducia a Frattesi, dubbio Toljan-Muldur sulla corsia destra difensiva.

Nella Samp in pole Verre per rimpiazzare l'infortunato Gabbiadini, mentre da esterni alti agiranno Candreva e Damsgaard. Capitan Quagliarella si prende sulle spalle il reparto offensivo, Yoshida-Colley coppia centrale in retroguardia.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Raspadori, Djuricic, Boga; Caputo.

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Verre, Damsgaard; Quagliarella.