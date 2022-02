Sassuolo-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Sassuolo-Roma

• Data: domenica 13 febbraio 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La venticinquesima giornata di campionato vede andare in scena la gara tra Sassuolo e Roma.

I neroverdi sono chiamati a riscattare il pesante ko rimediato in casa della Sampdoria. La squadra di Dionisi è uscita malconcia dalla trasferta ligure, tornando in Emilia con quattro goal al passivo.

Non meglio la Roma di Mourinho: dopo il deludente 0-0 contro il Genoa all’Olimpico in campionato, i giallorossi vengono dalla sconfitta con conseguente eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter.

Tutto sulla gara tra Sassuolo e Roma: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-ROMA

La partita di campionato tra Sassuolo e Roma si gioca domenica 13 febbraio 2022 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: fischio d’inizio alle ore 18:00.

DOVE VEDERE SASSUOLO-ROMA IN TV

Sassuolo-Roma è un’esclusiva di DAZN, dunque potrà essere vista in tv con una smart tv di ultima generazione collegata all’app della piattaforma. In alternativa si può ricorrere a un TIMVISION BOX, una consolle come Playstation o Xbox o ancora a dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast.

SASSUOLO-ROMA IN DIRETTA STREAMING

La sfida tra le squadre di Dionisi e Mourinho sarà visibile in streaming sempre tramite DAZN. Basta collegarsi da pc al sito ufficiale o scaricare l’app per dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Ricky Buscaglia a occuparsi della telecronaca DAZN. Insieme a lui, il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Gli aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL. La nostra telecronaca testuale vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ROMA

Entrambi gli allenatori devono rinunciare ad alcuni pezzi importanti. Dionisi è costretto a cambiare l'attacco per via delle squalifiche di Raspadori e Scamacca. Largo dunque a Berardi, Defrel e Traoré in avanati, supportati da Lopez, Frattesi e Matheus Henrique. Difesa a quattro con Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio. Consigli in porta.

Mourinho invece individua in El Shaarawy il sostituto di Zaniolo, espulso nel folle finale di gara contro il Genoa all'Olimpico. Ancora in campo Maitland-Niles e Sergio Oliveira, con l'inglese che potrebbe prendere il posto di Karsdorp sulla destra. Pellegrini favorito per una maglia da titolare. Kumbulla prende il posto dell'infortunato Ibanez.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Defrel, Traoré. All. Dionisi

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles, Sergio Oliveira, Pellegrini, Mkhitaryan, Vina; El Shaarawy, Abraham. All. Mourinho