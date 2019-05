Sassuolo-Roma, giallorossi per la Champions: Zaniolo trequartista

Roma chiamata a vincere per restare aggrappata alla Champions: Zaniolo trequartista, Ünder torna titolare sulla fascia destra d'attacco.

Vincere contro la , seppur i bianconeri siano da tempo in vacanza mentalmente, è sempre gratificante: la non è ancora fuori dai giochi nella lotta per un posto in , aggrappata alle ultime speranze rimaste in queste due giornate da giocare.

Segui Sassuolo-Roma in diretta streaming su DAZN

I giallorossi dovranno tifare proprio Juventus, impegnata contro l' quarta, e fare il loro compito a Reggio Emilia sul campo del , salvo da tempo e senza obiettivi (se non quello di concludere nella parte sinistra della classifica).

Ranieri ha perso per infortunio Manolas: in coppia con Fazio ci sarà Juan Jesus, mentre Zaniolo dovrebbe lasciare la posizione di esterno per schierarsi al centro della trequarti al posto di Lorenzo Pellegrini.

E' proprio in posizione più centrale che il classe 1999 ha dato il meglio di sé con inserimenti letali che hanno messo a dura prova le retroguardie avversarie, sorprese dall'estro offerto dall'ex .

Importante anche il ritorno dal primo minuto di Ünder, decisivo con l'ingresso nel finale di Roma-Juventus: suo l'assist per il definitivo 2-0 di Dzeko che ha chiuso i conti all'Olimpico.

Problemi di formazione per De Zerbi che, oltre a Magnani e Peluso, dovrà fare a meno pure di Sensi: pronto Magnanelli con Duncan e Locatelli mezzali. Djuricic 'falso nueve', Berardi e Boga esterni del tridente offensivo.

L'articolo prosegue qui sotto

Queste le probabili formazioni di Sassuolo-Roma:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.