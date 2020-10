Sassuolo, preso Karamoko: l'ex PSG arriva a parametro zero

Colpo in prospettiva per il Sassuolo, che si aggiudica l'attaccante classe 2002 Isaac Karamoko, svincolatosi a giugno dal PSG.

Dopo il rocambolesco pareggio nell'ultimo match di campionato il mette a segno un interessante colpo in prospettiva: dopo settimane di corteggiamento la dirigenza neroverde può finalmente mettere le mani su Isaac Karamoko, talento cresciuto nelle giovanili del .

Dopo Maxime Lopez il Sassuolo torna a pescare in : l'attaccante classe 2002 arriva a parametro zero dopo aver terminato il proprio contratto lo scorso giugno con il club campione di . Il giocatore 18enne sarà aggregato alla Primavera della squadra emiliana, che dunque va a rinforzare la linea verde.

Karamoko ha firmato un contratto di un anno e sarà dunque sotto osservazione prima di poter essere aggregato alla prima squadra di De Zerbi: esterno offensivo franco-ivoriano, dopo aver compiuto il proprio percorso di crescita tra Under 17 e Under 19 nel PSG arriva la nuova avventura in .