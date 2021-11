Sassuolo-Napoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Sassuolo-Napoli

• Data: mercoledì 1 dicembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Turno infrasettimanale in Serie A. Per la quindicesima giornata di campionato, il Napoli di Luciano Spalletti affronta il Sassuolo guidato in panchina da Alessio Dionisi.

Guarda Sassuolo-Napoli solo su DAZN. Attiva ora

Gli azzurri, grazie alla rotonda vittoria per 4-0 ottenuta contro la Lazio nella notte dedicata al ricordo di Diego Armando Maradona, sono saliti in testa alla Serie A grazie al contemporaneo ko del Milan, battuto a San Siro proprio dal Sassuolo.

Emiliani a metà classifica a quota 18 punti, mentre il Napoli come detto occupa il primo posto in solitaria a 35. Nella scorsa stagione, il doppio confronto tra i partenopei e il Sassuolo ha visto prevalere i neroverdi all'andata per 2-0 a Fuorigrotta, mentre nel return match disputato al 'Mapei Stadium' ha fatto registrare un pirotecnico 3-3.

Tutto su Sassuolo-Napoli: dalle formazioni, a dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-NAPOLI

Sassuolo-Napoli si gioca mercoledì 1 dicembre al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia: fischio d'inizio in programma alle ore 20:45.

DOVE VEDERE SASSUOLO-NAPOLI IN TV

La partita tra Sassuolo e Napoli è un'esclusiva DAZN: in tv, per chi è abbonato potrà essere vista scaricando l'app di DAZN sui televisori di ultima generazione compatibili, o in alternativa utilizzando le console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora sfruttando dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella relativa all'utilizzo del TIMVISION Box.

SASSUOLO-NAPOLI IN DIRETTA STREAMING

Sassuolo-Napoli sarà visibile in diretta streaming su DAZN accedendo al sito di DAZN attraverso PC o notebook, oppure scaricando l'app di DAZN sugli smartphone o sui tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN, telecronaca di Sassuolo-Napoli affidata a Pierluigi Pardo con Francesco Guidolin seconda voce.

Tramite la diretta testuale di GOAL, potrete restare aggiornati su Sassuolo-Napoli in tempo reale: prepartita, formazioni ufficiali e azioni salienti della gara.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI

Sassuolo col solito rebus Muldur-Toljan sull'out destro difensivo, mentre Rogerio dovrebbe riprendersi la corsia sinistra. L'ex Chiriches scalpita per tornare titolare al centro, mentre in mediana da capire se Matheus Henrique conserverà una maglia. Scamacca confermatissimo in attacco.

Nel Napoli si va verso la conferma in blocco dell'11 che ha travolto la Lazio, con l'unico dubbio riguardante la corsia destra avanzata dove un Lozano non al top della forma è insidiato da Elmas. Conferma per Lobotka a centrocampo.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.