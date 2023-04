Sassuolo-Juventus, Fagioli in lacrime in panchina: errore e sostituzione

Subito dopo l'1-0 del Sassuolo causato da un suo rinvio errato, Nicolò Fagioli è scoppiato in lacrime con Pinsoglio a consolarlo.

Domenica da dimenticare per Nicolò Fagioli, protagonista in negativo nell'azione che ha portato all'1-0 del Sassuolo al 'Mapei Stadium'.

Un suo errato rinvio, infatti, ha permesso a Gregoire Defrel di controllare e battere di prima intenzione Perin con una bella conclusione, evento utile a rompere l'equilibrio in quel di Reggio Emilia.

Due minuti dopo la rete, al 66', Allegri ha richiamato Fagioli in panchina per concedere spazio ad un altro giovane, Fabio Miretti: è proprio qui che l'emozione ha preso il sopravvento sul classe 2001.

Fagioli è scoppiato in lacrime, coprendosi a tratti il volto con la maglia per non dare troppo nell'occhio: una reazione notata dai compagni di squadra e in particolare da Bonucci e Pinsoglio, col terzo portiere accorso a consolarlo con una pacca sulla testa.

Già in occasione del k.o. dell'Olimpico contro la Lazio avevamo avuto modo di assistere allo scoramento dell'ex Cremonese, lasciatosi andare dopo aver fallito una ghiotta opportunità che avrebbe potuto regalare alla Juventus il 2-2 e, di conseguenza, un finale all'arrembaggio alla ricerca della vittoria.