Ora è ufficiale: Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo

Alessio Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo. Ieri l'ufficialità dell'addio all'Empoli, oggi la nomina sulla nuova panchina.

Nuovo capitolo tecnico per il Sassuolo: negli scorsi minuti la società neroverde ha annunciato la nomina di Alessio Dionisi come nuovo allenatore della prima squadra.

"Oggi, presso il Mapei Football Center, alla presenza dell’AD Giovanni Carnevali e del DS Giovanni Rossi, è stato definito l’accordo per conferire l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Alessio Dionisi. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2021 e prevede una durata biennale fino a Giugno 2023. La presentazione alla stampa e ai media avverrà nelle prossime settimane. Benvenuto Mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde!"

Alessio #Dionisi è il nuovo allenatore del Sassuolo!



Il comunicato ufficiale è online su https://t.co/NCjwQBCTMn



Benvenuto Mister e buon lavoro da parte di tutto il mondo neroverde! #ForzaSasol pic.twitter.com/GBc4L8yER8 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) June 16, 2021

Il tecnico toscano, reduce dall'ottima stagione all'Empoli culminata con la promozione in Serie A (stagione, quella in B, conclusa con il miglior attacco del torneo con 68 reti, al pari del Lecce, e con la terza migliore difesa, con 35 gol subiti), nella giornata di ieri aveva risolto il contratto con gli azzurri.

Fautore di un calcio molto propositivo, in linea, quindi, con la filosofia di gioco espressa dal Sassuolo nel corso degli anni, da oggi, per lui, inizierà la prima vera esperienza in un club di Serie A dopo due stagioni in B con Empoli e Venezia, una in C con l'Imolese e quattro in D rispettivamente con Fiorenzuola, Borgosesia (due) e Olginatese.