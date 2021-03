Sassuolo, colpo in prospettiva: preso Loeffen dal PSV

Il Sassuolo guarda al futuro sul mercato: è fatta per Seb Loeffen, difensore centrale di 17 anni proveniente dal PSV.

Nonostante alla sessione estiva manchino ancora alcune settimane, si torna a respirare aria di calciomercato in Serie A: il Sassuolo mette a segno un colpo in prospettiva che andrà ad ingrossare le sue giovanili.

E' fatta per l'arrivo di Seb Loeffen, difensore centrale classe 2004 che ha compiuto 17 anni lo scorso 18 gennaio: proviene dal PSV in cui è cresciuto, senza mai esordire con tra i grandi.

Il ragazzo ha praticamente dato l'annuncio ufficiale del trasferimento con questa foto pubblicata sul suo account Instagram, che lo ritrae sorridente mentre mostra orgoglioso la sua nuova maglia neroverde.

Loeffen, presumibilmente, sarà aggregato alla formazione Primavera degli emiliani, con l'obiettivo di farlo ambientare in maniera graduale per provare a strappare una convocazione in prima squadra che velocizzerebbe il suo percorso di crescita.