Il Sassuolo compra: in arrivo il difensore Ayhan dal Fortuna Dusseldorf

Dopo il felice precedente di Demiral in arrivo un altro difensore turco al Sassuolo: tutto fatto per l'acquisto di Kaan Ayhan dal Fortuna Dusseldorf.

Colpo in entrata per il . Secondo quanto riporta 'Sky Sport' infatti sarebbe tutto fatto per l'acquisto di Kaan Ayhan dal .

Ayhan, classe 1994 di ruolo difensore centrale, è già nel giro della nazionale turca dove gioca insieme all'ex neroverde Merih Demiral che tanti bei ricordi ha lasciato al Sassuolo.

In passato il nome di Ayhan era stato accostato anche all' ma alla fine a spuntarla dovrebbe essere proprio il Sassuolo, che è pronto a portarlo in .

Altre squadre

La società emiliana dovrebbe pagare circa 1,5 milioni di euro al Fortuna Dusseldord ed il difensore, cresciuto nello 04 ed in possesso del passaporto tedesco, firmerà un contratto triennale.