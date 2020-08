Ufficiale - Kaan Ayhan è del Sassuolo: qualità e quantità dal Fortuna Düsseldorf

Il difensore centrale turco, nazionale e cresciuto nello Schalke, ha firmato con i neroverdi: fisicità e piedi buoni per la difesa di De Zerbi.

Dopo Merih Demiral, il acquista un altro difensore turco. Kaan Ayhan è ufficialmente un giocatore neroverde: ha firmato con il club emiliano. Arriva a titolo definitivo, dopo aver giocato nel Fortuna Düsseldorf negli ultimi quattro anni e mezzo.

Nato a Gelsenkirchen, il classe 1994 è entrato nel vivaio dello 04 a cinque anni ed è rimasto nel club fino al gennaio 2016. In il suo nome era già sul taccuino di molti scout ancora prima che diventasse maggiorenne: era uno dei perni dell'Under 17 della Germania che nel 2011 arrivò seconda all'Europeo e terza al Mondiale.

A neanche 19 anni l'esordio assoluto in con lo Schalke, finendo la stagione 2013/14 da titolare. Gli infortuni e le scelte degli allenatori, però, non gli hanno mai garantito continuità e dopo 39 presenze, interpretando tutti i ruoli: da mediano a terzino fino a centrale, ovvero la sua posizione naturale.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Nel 2016 le scelte più importanti della sua vita: a gennaio l'addio al club che lo ha cresciuto per andare al Fortuna Düsseldorf, in 2.Bundesliga, poi la scelta di accettare la chiamata della nazionale della . Decisioni vincenti. Nel 2018 avrebbe ottenuto la promozione in Bundesliga con i Flingeraner, da assoluto protagonista e anche titolare in Nazionale, giocando, come allo Schalke, un po' in giro per il campo.

Al Fortuna invece è diventato il perno della difesa, l'irrinunciabile per l'allenatore Friedhelm Funkel - e successivamente per Rösler - al centro della difesa sia a tre che a quattro, giocando soprattutto come centrale dei tre, indossando anche la fascia di capitano in alcune occasioni. Giocatore dotato di buon fisico, ma soprattutto di ottima tecnica, sa impostare e muovere il pallone, con ottima visione di gioco e senso della posizione, caratteristiche che gli permettono di giocare anche davanti alla difesa.

Ottima padronanza del pallone anche quando si tratta di gioco aereo: nelle ultime due stagioni di Bundesliga ha segnato 6 goal. Lo scorso anno si era fatto il suo nome in ottica , lui ha scelto di rinnovare e rimanere. Oggi, dopo l'amara retrocessione col Fortuna, la chiamata del Sassuolo. Qualità e quantità per Roberto De Zerbi.