Sarri sulle polemiche dopo il 2-1: "Noi abbiamo proseguito un'azione dell'Inter"

Dopo la pesante sconfitta contro il Bologna, Maurizio Sarri auspicava in una grande reazione da parte della Lazio e, nel match contro l'Inter vinto 3-1 dai biancocelesti, la risposta è arrivata forte e chiara.

Le proteste da parte dell'Inter in occasione del raddoppio laziale:

"La palla era dell'Inter ed è andata alla conclusione. Se avesse fatto goal? Noi abbiamo proseguito un'azione dell'Inter. Scene da far west si vedono solo in Italia, in Premier nessuno chiede di buttare la palla fuori. In più chiederlo quando sei andato alla conclusione tu, mi sembra troppo".