Sarri sullo Scudetto con la Juve: "Dato troppo per scontato, non l'abbiamo nemmeno festeggiato"

Sarri torna a parlare dopo l'anno sabbatico. Su De Laurentiis: "Mi ha cercato a gennaio ma non c'erano i presupposti per subentrare in corsa".

Dopo un anno trascorso dietro le quinte in rigoroso silenzio - a seguito del suo licenziamento dalla Juventus - Maurizio Sarri è tornato ufficialmente in corsa sposando il nuovo progetto Lazio, in qualità di erede del partente Simone Inzaghi.

L'ex allenatore tra le altre di Chelsea, Napoli e Empoli è tornato a parlare - 332 giorni dopo la chiusura della sua breve parentesi piemontese - sull'emittente televisiva di 'Sportitalia'. Il primo passaggio è sullo Scudetto vinto con la Juve, insufficiente per garantirgli la permanenza in quel di Torino:

"Lo Scudetto con la Juve è stato dato per scontato all’esterno e purtroppo anche all’interno della stessa Juventus. Non lo abbiamo neanche festeggiato, ognuno è andato a cena per conto suo. Forse l’anno giusto per andare alla Juve era questo, visto che hanno festeggiato per il quarto posto”.

Nel suo unico anno in bianconero, Sarri ha avuto l'opportunità di allenare Cristiano Ronaldo:

"La gestione di Ronaldo non è semplice, è una multinazionale che ha degli interessi personali da abbinare a quelli della squadra. È una situazione sicuramente difficile da gestire. Sinceramente io mi ritengo più bravo a fare l'allenatore e non il gestore, è una cosa che non mi piace, mi annoia e mi diverto di più in campo".

E sull'eventuale partenza di CR7 aggiunge:

"Dipende dalle esigenze della società, se deve risparmiare sul monte ingaggi devono fare un tipo di scelta. Secondo me meglio rinunciare a un giocatore che 5-6 con lo stesso risparmio".

Chi ha brillato più di tutti nel corso della sua avventura torinese è stato Paulo Dybala, premiato come MVP della stagione 2019-2020:

"Per lui è stato un anno strano, pieno di infortuni. Ma lui è un fuoriclasse, il suo recupero è semplice con quella qualità. Io penso sia arrivato il momento di decidere: o si punta su di lui o lo si cede".

"Questa squadra è inallenabile". Nel corso dell'intervista arriva anche la spiegazione di quella frase pronunciata dopo il suo addio alla Juve:

"A metà ottobre ho fatto una riunione con lo staff, chiedendo di fare una scelta. Andiamo dritto per la nostra strada e andiamo a casa tra 20-30 giorni o scendiamo a qualche compromesso, vinciamo il campionato sapendo che andiamo a casa lo stesso? Abbiamo scelto la seconda".

Dopo il suo esonero la Vecchia Signora ha scelto Andrea Pirlo:

"L'effetto Guardiola ha fatto danni. Un'eccezione è diventata la regola. Gli allenatori giovani hanno bisogno di crescere, altrimenti si rischia di bruciare dei ragazzi solo perché non hanno esperienza".

Il neo tecnico biancoceleste ha poi ammesso di essere stato contattato da Aurelio De Laurentiis lo scorso gennaio:

"Non ho preso in considerazione la possibilità perchè non avevo la certezza di poter essere utile in corsa. Non c'erano i presupposti giusti. A tutte le soscietà che mi hanno cercato nel corso della stagione ho risposto la stessa cosa, mettendomi a disposizione per luglio. Se sarei stato disponibile per luglio con il Napoli? Sì. A gennaio la società ha sondato la mia disponibilità".

Sui giocatori allenati nel triennio napoletano una menzione speciale per Higuain, Callejon, Insigne e Mertens:

"Gonzalo è un giocatore particolare, quando si accende diventa un fenomeno, ma se non si accende è difficile. Callejon è determinante per gli equilibri di una squadra, se parlo di Lorenzo mi viene da ridere. Da qualche anno è il giocatore italiano più forte. Non so come mai, ma se sbaglia cinque minuti viene subito messo in discussione. L'altra sera con l'Italia ha fatto un goal che se lo fa qualcun altro lo mandano al tg per sei mesi di seguito. Sono tre ragazzi a cui sono fortemente affezionato. Mertens trasformato centravanti? Gli dissi che poteva fare 18-20 gol, ne fece 28".

Non manca nemmeno lo spazio per un grande rimpianto: il Chelsea.