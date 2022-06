Sarri e la Lazio insieme a lungo: rinnovo ufficiale fino al 2025

Il club biancoceleste ha confermato il prolungamento contrattuale per il proprio tecnico: la nuova scadenza per Sarri sarà nel 2025.

Mancava solo l'ufficialità, arrivata nella giornata di giovedì. La Lazio ha confermato il prolungamento contrattuale per il proprio tecnico Maurizio Sarri, approdato a Roma nel 2021: nuovo accordo per l'ex Juventus in scadenza nel 2025.

"La S.S. Lazio comunica che il tecnico Maurizio Sarri ha rinnovato il contratto con il Club prolungando la scadenza dell'accordo fino al 2025".

Dopo aver lasciato la Juventus, Sarri aveva firmato un contratto con la Lazio fino al 2023: il progetto andrà avanti con ulteriori due anni, così da provare a riportare la Lazio in Champions e puntare a vincere un trofeo in Italia, e chissà, anche in Europa.

Nella prima stagione alla guida della Lazio, un anno dopo l'addio ai bianconeri, Sarri si è classificato al quinto posto in classifica, guadagnandosi l'accesso ai gironi di Europa League: il nuovo obiettivo sarà quello di alzare l'asticella, per entrare tra i primi quattro posti.

Il primo passo sarà come ovvio il calciomercato: Sarri spera che Lotito possa mantenere i big, da Luis Alberto a Milinkovic-Savic, confermandoli al fianco di nuovi arrivati d'esperienza per puntare al top dopo un'annata discontinua. La prima, per comiciare a costruire il nuovo ciclo.