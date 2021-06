Sarri alla Lazio, accordo totale: manca solo l'annuncio

Intesa raggiunta tra Maurizio Sarri e la Lazio: si attende solo l'ufficialità. Al tecnico offerto un contratto biennale da 3 milioni più bonus.

Ad ore, Maurizio Sarri diventerà il nuovo allenatore della Lazio. Intesa totale raggiunta con Claudio Lotito, che ha trovato il successore di Simone Inzaghi.

Salutato l'ormai ex tecnico, approdato all'Inter per avviare il ciclo post-Conte, il club biancoceleste si è fiondata - con profitto - all'assalto dell'allenatore reduce dall'esperienza al timone della Juve nel 2019/2020.

Come fa sapere 'Sky', tra Sarri e la Lazio è stato raggiunto l'accordo per sancire il matrimonio: contratto biennale da 3 milioni più bonus a stagione, con stipendio che nella seconda stagione - in caso di qualificazione in Champions al termine del 2021/2022 - verrebbe aumentato.

Garanzie sul mercato e convergenza sulle cifre: per celebrare la liaison Sarri-Lazio manca solo l'annuncio ufficiale.