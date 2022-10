Sarri furioso per il prato dell'Olimpico: "Se è questo Lotito deve trovarsi un altro allenatore"

Il tecnico della Lazio si lamenta per le condizioni del prato: "Non so cosa voglia fare il presidente, così è impossibile giocare".

Al termine della partita pareggiata contro l'Udinese arriva un clamoroso sfogo di Maurizio Sarri, che già alla viglia in realtà si era pubblicamente lamentato per le condizioni del prato dell'Olimpico. Il tecnico della Lazio, commentando le difficoltà incontrate dalla sua squadra a 'DAZN', stavolta ha chiamato direttamente in causa il presidente Lotito. "Avevamo preparato una serie di uscite da dietro, poi abbiamo abolito tutto. Uscire a palla veloce era come innescare una bomba tra i piedi. Impossibile giocare. Non so cos'abbia intenzione da fare il presidente, ma se il terreno è questo va preso un altro allenatore, io con questo terreno non so giocare. Altrimenti andiamo noi a giocare su un altro campo. Non sono nervoso, è una constatazione. Faccio giocare le squadre con 700 passaggi, se il terreno è questo allora non sono l'allenatore ideale". Un problema in più per la Lazio che ora deve fare i conti anche con l'infortunio di Ciro Immobile. "C'è chi ha fatto più minuti se consideri anche le nazionali. E' difficile da valutare. Si gioca troppo in generale, è abbastanza evidente. Sensazioni? Lasciano il tempo che trovano, passano 48 ore e facciamo esami strumentali". Resta il rammarico per una partita a detta di Sarri fortemente condizionata dal terreno di gioco, ma anche da un calendario troppo fitto. "Abbiamo trovato il peggior avversario alla terza partita in 6 giorni, se incontri una squadra fisica su un terreno ingiocabile allora diventa un problema grosso". A questo punto non resta che attendere l'eventuale risposta di Lotito, insomma. Scelti da Goal Probabili formazioni 10ª giornata: Jovic verso la conferma

