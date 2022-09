Sarri, dito medio durante Lazio-Verona: cosa è successo

Nel secondo tempo di Lazio-Verona, l'allenatore dei capitolini è stato beccato dalle telecamere intento a mostrare il dito medio.

La Lazio ha vinto il sesto turno di campionato, battendo il Verona 2-0. Le reti di Luis Alberto e Immobile hanno portato i biancocelesti a -3 dalla vetta, avvicinata in seguito al pari dell'Atalanta. Al pari del successo si parla però anche di quanto accaduto con Maurizio Sarri nella ripresa.

Al minuto 73 del secondo tempo, infatti, Sarri è stato beccato dalle telecamere intento a mostrare il dito medio. Il motivo? L'ex mister di Chelsea, Napoli e Juventus è andato su tutte le furie in seguito ad un c

A CHI ERA DIRETTO?

Secondo quanto riportato dal bordocampista di DAZN, verso il team manager del Verona, Mazzola. Quest'ultimo aveva protestato per il contrasto tra Ilic e Luis Alberto: è volata qualche parola, portando il tecnico dei biancocelesti a reagire in maniera infuocata, mostrando il dito medio verso il dirigente gialloblù.

LE PAROLE DI SARRI

Nè il tecnico biancoceleste, nè il Verona, hanno commentato per ora l'episodio di campo.

COSA PUÒ SUCCEDERE?

Il giudice sportivo deciderà se punire il gesto di Sarri o meno. Ci sono precedenti che hanno portato a multe e squalifiche, ma anche casi in cui il protagonista del gesto non ha subito nè ammende, nè turni di stop. Nei prossimi giorni la verità.

IL PRECEDENTE

Nel 2018, quando allenava il Napoli, Sarri si rese protagonista di un dito medio all'indirizzo dei tifosi della Juventus, che avrebbe allenato in seguito. L'episodio avvenne prima di uno scontro diretto, mentre si trovava nel bus della squadra azzurra:

"Il dito medio ai tifosi della Juventus fu un errore da parte mia, una reazione esagerata" disse una volta presentato come tecnico di Madama. "Non ho niente contro i tifosi della Juve, sono stato sempre in panchina in mezzo ai tifosi senza problemi. Poi se in mezzo a 45.000 persone ci sono 20 stupidi che ti sputano e ti dicono terrone di merda certo non dovevo reagire, ma non li considero tifosi della Juventus".