Sarri non si fida dell'Inter: "E' la squadra più forte di tutto il campionato"

Le parole di Maurizio Sarri in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter: "Non voglio cancellare Inzaghi, ma essere amato dai tifosi".

La Lazio deve ripartire, possibilmente con una vittoria, per riscattare il mezzo passo falso dell'Olimpico Grande Torino: compito non semplicissimo per i ragazzi di Maurizio Sarri, attesi dalla sfida casalinga contro l'Inter del grande ex Simone Inzaghi.

Il tecnico biancoceleste è intervenuto in conferenza stampa per parlare dell'incontro con i nerazzurri, ritenuti la formazione migliore dell'intero torneo.

"Forse l'Inter è la squadra più forte del campionato, sia dal punto di vista tecnico che fisico. E' tra le favorite per la vittoria finale, ha dei valori assoluti di livello. Affrontarla non sarà semplice, una buona fase difensiva dipende da tutta la squadra e non solo dalla linea dietro. Spero che la squadra possa confermarsi".

Inzaghi protagonista di grande pagine scritte alla guida della Lazio.

"Qui ha avuto un ciclo importante. Adesso allena una squadra potenzialmente più forte. Il mio compito non è quello di cancellare Inzaghi, ma di essere amato dal popolo laziale".

La sessione estiva del calciomercato è agli sgoccioli.

"Un terzino sinistro simile a Lazzari? Io faccio l'allenatore, il mio lavoro è un altro. In questo momento penso alla partita. Sono preoccupato per voi: tra quattro o cinque giorni non so di cosa parlerete".

Il goal di Felipe Anderson - con Dimarco a terra - dello scorso anno generò un numero illimitato di polemiche.

"Da regolamento morale è giustissimo, bastava che loro non tirassero in porta. Mi aspetto una Lazio arrabbiata, l'Inter non so".