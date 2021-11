Solo il Lokomotiv nei pensieri di Sarri: "Il Napoli? Disinteressiamoci di tutto il resto"

L'Europa League della Lazio è entrata nella fase più cruciale: biancocelesti chiamati a vincere in Russia contro il Lokomotiv Mosca per non perdere contatto dal Galatasaray, primo con 8 punti, tre in più rispetto ai capitolini secondi.

Impegno importantissimo in vista dello scontro diretto dell'ultimo turno all'Olimpico proprio al cospetto della squadra di Fatih Terim: conferenza stampa della vigilia per Maurizio Sarri, che si è soffermato su diversi temi della partita.

"Da quando hanno cambiato allenatore mi sembrano diversi, fanno delle prestazioni di livello superiore. Mi aspetto una gara difficile, noi abbiamo bisogno di fare bene per poter andare avanti nel torneo".

La trasferta di Napoli non deve condizionare la squadra: il rischio di fare calcoli deleteri per i risultati è in agguato.

"Dobbiamo disinteressarci di tutto il resto. Pensiamo ad una gara alla volta senza fare calcoli ingarbugliati. Se pensiamo che tra 72 ore dovremo di nuovo giocare in trasferta, allora c'è il rischio di sbagliare entrambe le partite".

Immobile e Leiva in ripresa, non al meglio le condizioni di Zaccagni.

"Immobile sta bene, nelle ultime due settimane si è allenato poco a causa del problema fisico. Il primo e il secondo allenamento li ha fatti senza avvertire dolore, ma con sensazioni diverse tra un polpaccio e l'altro. Lucas Leiva è in crescita, Zaccagni ha bisogno di recuperare la forma migliore".

L'impegno infrasettimanale europeo e la difficoltà logistica delle trasferte possono incidere sul rendimento offerto in campionato.

"Per noi è un problema non da poco. Giocare dopo 60 o 70 ore non è facile, non solo per noi ma per tutti. Andiamo in Russia a giocarcela per cercare la qualificazione, non possiamo fare diversamente viaggiando in giro per l'Europa. Il calendario fatto così è un problema, peggiora la qualità delle partite. Ci sono infortuni e tutto ciò che ne deriva, mi sorprende il silenzio dell'associazione: hanno lottato per le vacanze di Natale e per questo stanno zitti".

La differenza tra i punti conquistati all'Olimpico e in trasferta è lampante, ma Sarri non riesce a darsi una motivazione.

"Non possiamo permetterci di sottovalutare il girone di Europa League, è al livello di alcuni di Champions, sarebbe un comportamento folle. Non riesco a spiegare questa differenza di rendimento tra casa e trasferta, non mi era mai capitato prima: dobbiamo risolvere, i campi sono uguali ovunque".