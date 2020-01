Saponara saluta il Genoa e va al Lecce: è ufficiale

Riccardo Saponara è un giocatore del Lecce che lo acquista in prestito dalla Fiorentina. Prima parte di stagione deludente tra le file del Genoa.

Cambia nuovamente squadra Riccardo Saponara, il cui cartellino è di proprietà della : dopo una prima parte di stagione assolutamente non esaltante al , il classe 1991 si trasferisce al .

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Come si apprende dal sito della Lega di , i salentini hanno acquistato il trequartista con la formula del prestito fino al prossimo 30 giugno.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

In seguito è arrivato anche il comunicato del Lecce.

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Saponara dal Genoa CFC. Il calciatore romagnolo, che ha già sostenuto le visite mediche, da domani sarà a disposizione del tecnico Liverani".

Per Saponara l'opportunità di giocare in una piazza calda che vorrà conquistare la salvezza e l'obiettivo di rilanciarsi dopo annate non all'altezza che lo hanno allontanato dai palcoscenici più prestigiosi.

Sicuramente ricorderà l'esperienza al Genoa come fallimentare: solo cinque presenze totali e un goal realizzato all'Imolese nel terzo turno della Coppa .