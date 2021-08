L'attaccante tedesco non rende al Bayern: l'amministratore delegato dei bavaresi ha provato a spiegare lo scarso rendimento, dando dei consigli.

Quando poco più di un anno fa il Bayern Monaco lo ha acquistato dal Manchester City riportandolo in patria, tutto il mondo del calcio si interrogava sul suo prosieguo di carriera e sul potenziale impatto in una formazione vincitrice di tutto e con margini di miglioramento tangibili. Leroy Sané, però, finora non ha ripagato le attese.

Dopo una stagione con la maglia dei bavaresi, l'ex Citizen ha messo a segno 11 reti in 49 presenze, senza mai strappare applausi: anzi, basti pensare alla media dei minuti disputati per partita fino a maggio scorso, 59. Troppo poco per un giocatore pagato circa 50 milioni di euro.

I tifosi del Bayern Monaco lo fischiano, ma il club lo tutela: o, almeno, lo farà finché riceverà segnali positivi dall'attaccante. Oliver Kahn, amministratore delegato dei bavaresi, ad esempio, ai microfoni di Kicker ha spiegato che sì, la società lo sosterrà, ma ad una condizione.

"Come club, è il nostro lavoro fare del nostro meglio in modo che Leroy possa giocare come sa al Bayern. Ma bisogna essere in due a volerlo".

Un po' padre, un po' guida: anche l'ex portiere della Germania ha dovuto affrontare una situazione simile.

"I fischi non sono una cosa bella, ma è successo anche a me quando sono arrivato al Bayern. Leroy deve accettarlo e archiviarlo".

Non la miglior partenza in assoluto, quella dell'avventura di Sané al Bayern Monaco (reduce da un brutto infortunio), insomma: ma dalla sua ha tempo e soprattutto talento. Serve solo dimostrarlo, come fatto in Inghilterra.