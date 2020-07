Sky Sports - Sanchez e Smalling, niente Europa League: lo United non estenderà i prestiti

Secondo 'Sky Sports', il club ha deciso di non prolungare gli accordi con Roma e Inter, anche se l'obiettivo è quello di venderli a titolo definitivo.

Alexis Sanchez e Chris Smalling, come da accordi, termineranno il campionato con e , ma non giocheranno l' . Questa, secondo 'Sky Sports', sarebbe la decisione presa dal .

I Red Devils , proprietari dei cartellini del fantasista cileno e del difensore inglese, non avrebbero intenzione di estendere il prestito oltre la prima settimana di agosto: a fine giugno i club si sono accordati per permettere ai giocatori di finire il campionato. Senza andare oltre.

L'articolo prosegue qui sotto

Niente Europa, quindi. Una posizione che lo United avrebbe confermato in queste ore. Conte e Fonseca potrebbero dover affrontare la competizione, nella quale gioca anche la squadra di Solskjaer, senza due elementi molto importanti.

Altre squadre

L'intenzione a Manchester sarebbe comunque quella di vendere a titolo definitivo sia Sanchez che Smalling. Perché no, magari proprio a Inter e Roma. Ma, anche in caso di accordo su una cifra (il prestito è secco), sarebbe soltanto per la prossima stagione.

Esclusa anche l'ipotesi di un altro prestito l'anno prossimo. Se giallorossi e nerazzurri vorranno dunque confermare i propri giocatori, dovranno acquistarli. Comunque, da settembre in poi.