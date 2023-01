Sanchez leader del Marsiglia: è già in doppia cifra, l'ultima volta nel 2018

Quello contro il Monaco è il decimo goal stagionale di Alexis Sanchez col Marsiglia: una sorta di 'rivincita' per il cileno dopo l'addio all'Inter.

Nel Marsiglia di Igor Tudor che staziona al terzo posto della Ligue 1 (a -4 dal PSG che però ha disputato una partita in meno) spicca su tutti un nome in particolare: quello di Alexis Sanchez, miglior marcatore stagionale della squadra biancazzurra.

Il cileno è stato decisivo anche nello scontro diretto del 'Velodrome' contro il Monaco, rigettato a -5 in classifica grazie all'1-1 finale: al momentaneo vantaggio ospite sancito da un'autorete di Veretout ha risposto proprio Sanchez, lesto in tap-in a sfruttare una respinta rivedibile di Nübel su un tiro precedente di Nuno Tavares.

Settimo goal in campionato per il 'Niño Maravilla', il decimo in una stagione che sembra averlo riportato indietro nel tempo a livello realizzativo: non raggiungeva la doppia cifra dal 2017/2018, quando segnò undici goal tra Arsenal e Manchester United.

Obiettivo non centrato nemmeno durante il triennio all'Inter, dove non era andato oltre le nove marcature della scorsa annata, l'ultima prima di un tormentato divorzio che forse, col senno di poi, sta generando più di qualche rimpianto tra i tifosi nerazzurri, alla luce dei rendimenti di Lukaku e Correa.

Sia il belga che l'argentino sono stati limitati dai problemi fisici, ma è innegabile come le loro difficoltà ad incidere si stiano ripercuotendo sui risultati della squadra di Simone Inzaghi, trascinata in attacco dai soli Lautaro e Dzeko.

Forse la presenza del cileno, lasciato andare via soprattutto per colpa di un contratto troppo oneroso, avrebbe potuto fare decisamente comodo: come in occasione della Supercoppa vinta dall'Inter il 12 gennaio 2022 proprio grazie ad uno spunto di Sanchez allo scadere dei tempi supplementari, dopo i quali manifestò un po' di disappunto per un minutaggio non ritenuto all'altezza delle sue doti.