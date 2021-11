Sampdoria-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SAMPDORIA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sampdoria-Verona

Sampdoria-Verona Data: 27 novembre 2021

27 novembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Desiderio di risalire la classifica e sogni europei: tutto questo si concentra in Sampdoria-Verona, sfida valida per la 14ª giornata di Serie A che mette di fronte due squadre attualmente in posizioni di classifica diverse rispetto alle aspettative estive.

La formazione di Roberto D’Aversa, che in estate ha sostituito Claudio Ranieri in panchina, fin dalle prime giornate ha trovato più difficoltà del previsto. La vittoria per 0-2 conquistata lo scorso fine settimana sul campo della Salernitana ha però allontanato i doriani dalla zona retrocessione.

Gli scaligeri guidati da Igor Tudor si stanno rivelando come una delle più belle sorprese del campionato. Da quando l’ex difensore ha preso il posto di Eusebio Di Francesco, il Verona si è trasformato in un’autentica macchina da guerra capace di battere Roma, Lazio e Juventus e di pareggiare con il Napoli.

Sampdoria e Verona si sono affrontate 66 volte, con un bilancio che pende dalla parte dei blucerchiati con 28 vittorie (contro Le 15 dei gialloblù). L’ultimo confronto in terra genovese tra i due club risale alla scorsa stagione e ha visto la Samp prevalere per 3-1 grazie ai goal di Jankto, Gabbiadini e Thorsby.

Oltre a queste curiosità, di seguito troverete altre informazioni importanti riguardo a Sampdoria-Verona. Ci sono infatti indicazioni sui canali che trasmetteranno il match in tv e streaming e aggiornamenti costanti sulle formazioni.

ORARIO SAMPDORIA-VERONA

La sfida tra Sampdoria e Verona è stata fissata per sabato 27 novembre 2021, allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Il calcio d’inizio verrà decretato dal direttore di gara alle ore 15.00.

DOVE VEDERE SAMPDORIA-VERONA IN TV

Per godersi le emozioni di Sampdoria-Verona, sarà necessario un abbonamento a DAZN. Potendo contare su una smart tv compatibile, basterà accedere all’app e selezionare l’evento desiderato. In caso di possesso di un televisore non di ultima generazione, basterà collegarlo ad una console da gioco come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation (4 e 5) oppure a determinati dispositivi. Tra questi il TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

SAMPDORIA-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Oltre alla diretta televisiva, DAZN dà la possibilità di vedere i suoi eventi anche in streaming. Per farlo bisogna scaricare l’apposita app per smartphone e tablet oppure accedere al sito ufficiale tramite pc e notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Sampdoria-Verona a Riccardo Mancini, con Massimo Gobbi nelle vesti di commentatore tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Accedendo a Goal, non vi perderete neanche un secondo della sfida tra doriani e scaligeri. Verranno comunicate infatti le formazioni ufficiali e poi ci sarà la consueta cronaca testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-VERONA

D’Aversa non dovrebbe cambiare molto il 4-4-2 visto dal primo minuto contro la Salernitana. Davanti ad Audero, linea difensiva a quattro con Bereszynski e Augello sulle fasce mentre la coppia Ferrari-Colley in mezzo. Thorsby ed Ekdal agiranno nel cuore della mediana, supportati sugli esterni da Candreva e Gabbiadini. In avanti spazio al tandem formato da Quagliarella e Caputo.

Tudor risponde con il 3-4-2-1, che ha regalato tante soddisfazioni nelle ultime settimane. Il trio difensivo scelto per giostrare davanti a Montipò dovrebbe essere composto da Dawidowicz, Gunter e Ceccherini. Mediana di quantità e qualità con Tameze e Veloso, mentre Faraoni e Lazovic presidieranno le fasce. Sulla trequarti Barak e Caprari avranno il compito di assistere l’unica punta Simeone.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Gabbiadini; Quagliarella, Caputo.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.