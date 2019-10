Sampdoria, tifosi in rivolta: protesta sotto casa dell'ex presidente Garrone

Il tifo più caldo della Sampdoria si è diretto davanti alla villa dell'ex presidente Edoardo Garrone: "Tu hai messo Ferrero, tu ce lo togli".

L'umore in casa non è di quelli migliori: ultimo posto in campionato e trattativa per la cessione della maggioranza detenuta da Massimo Ferrero che sembra naufragata.

Il clima che si respira a Genova è pessimo e lo dimostrano i tentati attacchi al presidente blucerchiato, respinti grazie all'intervento della Polizia che ha evitato il degenerarsi di una situazione molto delicata.

Il tifo doriano più caldo si è reso protagonista di un'altra brutta pagina: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', un gruppo di ultras si è diretto alla villa dell'ex patron Edoardo Garrone intonando un coro relativo a Ferrero che è tutto un programma.

"Tu ce l’hai messo, tu ce lo togli".

Nel 2014, infatti, Garrone cedette il club all'eccentrico imprenditore romano e lo scorso giugno si espose in prima persona per far ripartire l'operazione che avrebbe dovuto portare alla cessione della Sampdoria ad una cordata americana, garantendo 20 milioni di euro per il closing attraverso la holding di famiglia San Quirico.

Ferrero ha provato a smorzare i toni, invitando i tifosi a non prendersela con Garrone ma bensì con lui.

"Edoardo è uomo di spessore: dove sta scritto che, siccome me l’ha ceduta, ora ci si debba comportare così? Per me si tratta di un colossale misunderstanding e non ne parlo. La Samp, oggi, è di proprietà della mia famiglia e io ne sono il presidente. Garrone è il primo tifoso. Io sono stato massacrato dai tifosi a Montecarlo davanti a mio figlio, e quella è stata una caduta di stile: quando ci sono di mezzo i bambini non si dicono e non si fanno certe cose. Se queste persone che contestano hanno qualcosa da dire, si rivolgano a me, non a lui: dirò loro che oggi la priorità assoluta è la ripartenza sportiva della Sampdoria, e la difenderò con tutte le mie forze, come ha ben detto Claudio Ranieri durante la presentazione. Rimangono 93 punti a disposizione nelle prossime 31 gare di campionato, a partire da domenica".

