Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali: si rivede Caputo

Nella Sampdoria giocano Tonelli e Colley, spazio anche per Ramirez. Sassuolo con Magnanelli e Boga, dentro Chiriches.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Ramirez, Quagliarella.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, TraorèBoga; Caputo.

La sta via via recuperando posizioni in classifica, decisa a risalire la graduatoria per puntare a qualcosa in più della salvezza. Di fronte però la grande sorpresa del campionato fin qui, il di De Zerbi in piena zona europea.

Ranieri ripropone Quagliarella come prima punta, supportato da Ramirez. Damsgaard e Jankto sono gli esterni di centrocampo, con Ekdal e Thorsby interni. Nel 4-4-2 di Ranieri ci sono Yoshida ed Augello come terzini, davanti ad Audero spazio per Tonelli e Colley.

Nel Sassuolo ci sono Traore, Berardi e Boga sulla trequarti, la prima punta è Caputo. In mezzo Locatelli e Magnanelli, fuori Maxime Lopez. Davanti al portiere Consigli giocheranno Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos.