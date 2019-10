Sampdoria-Roma 0-0: noia a Marassi, Ranieri ferma la Lupa

La Roma non va oltre uno scialbo 0-0 in casa della nuova Sampdoria dell'ex Ranieri: Cristante e Kalinic ko, espulso Kluivert.

La colleziona il terzo pareggio consecutivo tra campionato ed e, contro il grande ex Claudio Ranieri, non va oltre uno scialbo 0-0 sul campo di una rigenerata dall'arrivo del tecnico capitolino. Gara nervosa e con pochi squilli, per i giallorossi la zona Champions comincia ad allontanarsi.

Fonseca - squalificato, al suo posto in panchina Nuno Campos - opta per Kalinic visto un Dzeko non al meglio nel 4-2-3-1 dove Florenzi agisce sulla trequarti con Zaniolo e Kluivert. La prima Samp di Ranieri è disegnata con lo stesso modulo della Lupa: Quagliarella supportato da Rigoni, Gabbiadini e Jankto, con l'esordio del neo arrivato Bertolacci in mediana.

Il primo tempo è brutto e scorbutico con tanti contrasti: uno di questi costringe Cristante al forfait dopo 6' per un problema all'adduttore, sostituito da Pastore. La Samp appare più solida e ordinata rispetto alla precedente gestione e tenta di sorprendere la Roma con fiammate dei propri avanti - su tutti Rigoni e Gabbiadini - ma senza riuscire a far male, mentre gli ospiti faticano a creare e peccano in precisione come quando Zaniolo sbaglia l'assist per far involare Kalinic tutto solo davanti ad Audero.

3 - #SampdoriaRoma ha visto appena tre tiri nel corso del primo tempo, almeno cinque conclusioni in meno di ogni altra frazione di gioco di questa . Penuria. — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 20, 2019

A proposito di Kalinic, anche il croato sul finire dei 45' deve lasciare il campo per un colpo alla gamba in un duello con Murillo e viene rilevato da Dzeko.

La Roma inizia la ripresa andando vicina al goal con un tacco 'pasticciato' di Florenzi dentro l'area su iniziativa super di Veretout, i ritmi si alzano ma il match rimane equilibrato e senza sbocchi. Al 70' il primo, vero sussulto della gara col destro di Depaoli dal limite messo in corner da Pau Lopez, poi ci prova Dzeko ma il suo tiro a giro è debole e centrale.

A 10' dal termine Pastore ha sui piedi la palla dello 0-1, ma il suo tiro dalla distanza fa la barba al palo. Kluivert si fa espellere per doppio giallo, a tempo scaduto Bonazzoli fa tremare la Lupa ma Pau Lopez dice no: Samp-Roma finisce senza goal.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-ROMA 0-0

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Bertolacci (73' Ekdal); E. Rigoni (60' Depaoli), Gabbiadini (65' Bonazzoli), Jankto; Quagliarella. All. Ranieri.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante (8' Pastore), Veretout; Florenzi (75' Perotti), Zaniolo, Kluivert; Kalinic (47' pt Dzeko). All. Fonseca.

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Vieira (S), Bertolacci (S), Mancini (R), Bereszynski (S), Perotti (R)

Espulsi: Kluivert