Sampdoria contesa da Radrizzani e Barnaba: il 29 maggio potrebbe essere decisivo

Il 29 maggio ci sarà la seconda convocazione dell'assemblea degli azionisti della Sampdoria: la voce dei creditori potrebbe fare la differenza.

Sono giorni concitati in casa Sampdoria, tutti potenzialmente decisivi per la definizione del futuro: una data in particolare, però, rischia di fare la differenza in un contesto che vede il club blucerchiato conteso da due aspiranti acquirenti.

Come riportato dall'agenzia 'ANSA', il 29 maggio ci sarà la seconda convocazione dell'assemblea degli azionisti per l'aumento di capitale, dato che la prima, del 26 maggio, potrebbe andare deserta.

Il Cda blucerchiato sta valutando le offerte presentate da Andrea Radrizzani e Alessandro Barnaba, anche se la sensazione è che saranno i creditori a fare la 'voce grossa' sulla scelta di colui che sarà il nuovo proprietario della Sampdoria.

Le banche daranno presto un verdetto in merito alle due proposte economiche, allo scopo di garantire un rientro immediato di una parte dei debiti più investimenti, per consentire alla Sampdoria di recitare un ruolo di primo piano in Serie B.

Radrizzani e il suo socio Matteo Manfredi (che hanno avuto modo di visitare il centro sportivo di Bogliasco) hanno offerto 55 milioni più altri 20 da destinare al mercato, mentre Barnaba (sostenuto dall'ex proprietario Edoardo Garrone) ha messo sul piatto 35 milioni per l'aumento di capitale più altri 50 per i debiti e il rafforzamento della rosa.