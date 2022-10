Sampdoria alla ricerca di nuovo allenatore: Stankovic in pole per il dopo Giampaolo

Il serbo è il nome più 'caldo' per la sostituzione di Giampaolo. La Sampdoria pensa anche ad Andreazzoli e De Rossi come alternative.

L'ultima domenica di Serie A ha mietuto una vittima illustre: Marco Giampaolo non è più l'allenatore della Sampdoria, esonerato dopo il disastroso 0-3 contro il Monza che ha lasciato i blucerchiati in fondo alla classifica con soli due punti conquistati dopo i primi otto turni.

La società ligure è al lavoro per nominare l'erede del classe 1967 e, come riportato da 'Sky Sport', un'idea forte a riguardo c'è già: il profilo in pole è quello di Dejan Stankovic, reduce dall'esperienza in patria con la Stella Rossa da cui si è dimesso lo scorso 26 agosto, in seguito al mancato accesso alla fase a gironi di Champions League.

Il serbo è il preferito della dirigenza ligure e, il suo nome, è stato accostato anche alla panchina dell'Inter, piombata nel caos alla luce dei risultati negativi che stanno interessando la squadra guidata da Simone Inzaghi.

Stankovic (cercato anche dall'ex presidente Massimo Ferrero qualche anno fa) non è però l'unico in lizza per raccogliere l'eredità di Giampaolo: le alternative portano ad Aurelio Andreazzoli (la scorsa stagione all'Empoli) e a Daniele De Rossi, attualmente uno dei collaboratori all'interno dello staff del commissario tecnico Roberto Mancini.